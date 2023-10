Clima de insatisfação no Senado pode atrapalhar governo na reforma tributária

O veto à nomeação de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União (DPU), na semana passada, ainda pode causar impacto nas relações do governo com o Senado. Embora oficialmente a rejeição de Roque tenha sido atribuída à associação do nome dele com um seminário sobre aborto, organizado pela DPU, nos bastidores do Senado as reclamações giram menos em torno de questões ideológicas e mais sobre o tratamento dado pelo Palácio do Planalto aos parlamentares.

Até mesmo na base aliada do governo existe o diagnóstico de que essa insatisfação pode atrapalhar o andamento da reforma tributária, projeto de interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e uma eventual indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O descontentamento atinge senadores de partidos que ocupam três ministérios e há ciúmes da relação do governo com a Câmara. Senadores dizem que a Casa precisa voltar a ser convidada a participar da “acomodação de espaços” pelo Executivo. Além disso, pedem maior atenção do governo às suas bases eleitorais, o que pode ser entendido como um recado sobre a divisão de emendas parlamentares.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é considerado pelos colegas como um homem de diálogo. Muitos também evitam críticas a Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do Executivo no Congresso. A fatura das queixas é mesmo debitada na conta do Planalto.

Os insatisfeitos dizem que somente um seleto grupo de parlamentares tem acesso aos ministros palacianos, enquanto a grande maioria tem dificuldades de diálogo, até mesmo quando quer discutir projetos de lei e outras iniciativas que poderiam interessar ao governo.

Na última semana, um episódio ilustrou esse desgaste. O senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado do governo, relatava um projeto na Comissão de Infraestrutura que derrubava resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Líder do PSD, Alencar já tinha apresentado parecer favorável e defendido a aprovação do texto quando emissários de Lula pediram para ele retirar a proposta da pauta.

“Depois de discutir exaustivamente esse projeto, com audiência pública, não pode de maneira nenhuma – e eu faço essa crítica aberta – a liderança do governo vir aqui, no dia da votação, para pedir o contrário. Alguma coisa está errada”, reclamou Alencar na comissão. “Se se posicionassem ou avisassem (antes). Mas não me subordino a tomar nenhuma decisão em cima da hora, depois de ler um voto. Minha posição é a manutenção do meu voto.”.

Ciumeira

Alguns senadores reclamam de que o governo tem olhado muito para a Câmara e esquecido do Senado. A ciumeira aumentou na semana passada, quando Lula demitiu Rita Serrano da presidência da Caixa e deu lugar a Carlos Antonio Vieira Fernandes, indicado por Arthur Lira (PP-AL). Antes, ele entregou ministérios para os deputados André Fufuca (Esporte) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Um interlocutor do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse à Coluna que a Defensoria Pública da União é um cargo “muito pequeno” para que o recado tenha efeito. Mesmo assim, admitiu que o Planalto olha mais para a Câmara.

Na avaliação de senadores governistas, o recado vem sendo dado em doses homeopáticas. Começou com a aprovação apertada, com diferença de apenas 7 votos, do projeto de lei que restabelece o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), uma das principais medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para elevar a arrecadação. Agora, senadores temem que o próximo sinal seja enviado com a reforma tributária, um dos assuntos de maior interesse do governo.

A portas fechadas, um líder da bancada evangélica no Senado disse que não havia nada concreto para ligar o nome indicado por Lula para a Defensoria Pública da União à pauta do aborto. Ele observou, no entanto, que o veto a Igor Roque serviu para animar a oposição e mostrar que, se o Planalto não melhorar o relacionamento com o Senado, Flávio Dino terá dificuldades, caso seja indicado por Lula para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF.

A indicação de Igor Roque recebeu 38 votos contrários no plenário do Senado e 35 favoráveis. O Planalto reparou que a oposição ao governo no Senado não tem todos esses votos.