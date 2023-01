Cobiçada por aliados, Codevasf deve ficar com o PT

Emissários de Lula já informaram ao União Brasil que a Codevasf, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, deve ficar com um indicado do PT para evitar disputas entre os partidos aliados. Hoje, o órgão é comandado por um apadrinhado de Elmar Nascimento (União-BA) e é cobiçado por lideranças no Congresso.

O líder do União na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA)

Como mostrou a Coluna, o PT cogitou entregar a Codevasf a Elmar, do União Brasil, o que também contemplaria o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A relação entre Elmar e o governo azedou após o deputado baiano ser vetado para assumir um ministério na gestão Lula.