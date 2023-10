Coluna do Estadão no Whatsapp: acompanhe no celular os bastidores da política

A Coluna do Estadão estreou nesta sexta-feira, 20, seu canal no Whatsapp, onde serão enviadas as principais notícias e até as famosas charges que são publicadas diariamente na nossa versão impressa do jornal.

Canal - Coluna do Estadão. Foto: Reprodução/WhatsApp/Estadão Foto: Reprodução/WhatsApp/Estadão

Como participar

Para encontrar o canal da Coluna do Estadão , você pode clicar neste link , usar a lupa ou o botão ‘encontrar canais’ no Whatsapp.

, você pode , usar a lupa ou o botão ‘encontrar canais’ no Whatsapp. Clique em seguir e ative o sininho para receber notificação sempre que houver uma atualização;

para receber notificação sempre que houver uma atualização; As publicações serão feitas separadas de suas conversas pessoais em uma aba chamada ‘Atualizações’, que antes era ‘Status’.

Privacidade e segurança

Os conteúdos podem ser compartilhados, mas os usuários não podem fazer comentários. Reações às publicações podem ser feitas apenas com emojis. Administradores da ferramenta e participantes não podem ver o perfil de quem está no grupo. A moderação dos conteúdos será realizada pelo WhatsApp.