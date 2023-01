O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, decidiram antecipar o retorno a Brasília e viajam ainda neste domingo à noite para a capital, a fim de iniciar discussões sobre como reagir à invasão de golpistas aos edifícios do Congresso, do Planalto e do STF neste domingo.

Rodrigo Pacheco, que está em férias no exterior, deve chegar a Brasília nesta segunda-feira (9) à noite.