Com aval de Tarcísio, Alesp aprova aumento de emendas parlamentares impositivas

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta segunda-feira (12) um projeto de emenda à Constituição (PEC) Estadual que aumenta as emendas parlamentares impositivas de 0,3% para 0,45% do Orçamento. Este dispositivo oferece aos deputados estaduais recursos para financiar investimentos em seus redutos eleitorais sem manejo do Executivo. Metade dos valores precisa ser alocado na área da Saúde.

Plenário da Assembleia Legislativa de SP. 04/03/2021. Foto: Juliana Leal

Com acordo prévio com o governador eleito, Tarcísio de Freitas, que avalizou o aumento do gasto, parlamentares da base do atual mandatário, Rodrigo Garcia (PSDB), e os da oposição votaram juntos favoravelmente. Houve apenas seis votos contrários, entre eles os de janaína Paschoal (PRTB), Daniel José (Podemos) e Ricardo Mellão (Novo).