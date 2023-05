Com Michelle Bolsonaro agora é bateu levou

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu não deixar mais nada que a envolva sem resposta. Na vitrine da política desde que o marido perdeu a eleição e cogitada como sucessora do marido caso ele fique inelegível, Michelle tem se afastado do estilo mais reservado que adotou durante o governo e se exposto mais.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, mulher do ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em cerimônia de posse no cargo de presidente do PL Mulher, no Hípica Hall, em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão

O último fato que incomodou ex-primeira-dama foi a Casa Civil do Governo Lula anunciar um pente-fino no programa Pátria Voluntária, que foi comandado por ela durante quatro anos. Em conversa com a Coluna do Estadão, Michelle disse que a auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) não apresentou qualquer comprovação de ilegalidade e que o TCU apenas aprovou uma recomendação de transparência ativa à seleção, gestão e controle das contas das entidades beneficiárias.

A ex-primeira-dama prepara uma nota que será divulgada à imprensa e em suas redes sociais. Ela vai ressaltar que relatório só deixou de ser divulgado, por pouco tempo durante o período eleitoral, por causa da legislação que proíbe a divulgação de marcas e símbolos de programas governamentais. Também vai acusar o governo Lula de tirar os dados do ar neste ano.

“É notório que o painel de transparência ativa do programa Pátria Voluntária foi retirado do ar pelo atual governo”, afirmou.

A Casa Civil não se manifestou sobre a acusação de Michelle. Sobre o grupo de trabalho afirmou eu segue a recomendação do TCU, para que seja realizado um levantamento das informações sobre recursos destinados à realização do programa.