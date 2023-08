Com prisão debatida nas redes, Bolsonaro é homenageado em nome de ‘1º neto varão’

BRASÍLIA – Em momento no qual acumula menções nas redes sociais sobre o risco de ser preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi homenageado no antigo Twitter pelo filho “Zero Três”, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com o anúncio de que o primeiro neto menino do ex-presidente será batizado Henrique Jair, em homenagem ao avô paterno.

“Vem aí Henrique Jair, 1º neto varão do presidente! Uma homenagem ao meu pai, grande homem”, anunciou Eduardo Bolsonaro no antigo Twitter, neste sábado, 19.

O menino será o quinto neto de Jair Bolsonaro. O ex-presidente já é avô de Julia, filha do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), de Georgia (primeira filha de Eduardo), e de Luiza e Carolina, filhas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi homenageado no nome do seu primeiro neto menino, Henrique Jair, filho de Eduardo Bolsonaro Foto: Divulga

Investigações

Antes do anúncio do novo neto, Bolsonaro acumulou na última semana uma série de menções nas redes sobre os riscos de que seja preso, em breve, por conta das investigações sobre possíveis crimes nas vendas de joias e na recompra de um relógio que pertenciam ao acervo presidencial. Investigações da Polícia Federal e de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso levantaram suspeitas de que o dinheiro das joias retornou ao patrimônio pessoal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Carlos chegou a pedir nas redes que aliados parem de debater esses riscos.

“Parem com esse negócio de prisão. Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo”, publicou o vereador no sábado, 19.