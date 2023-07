Comando do Exército do governo Lula diz que não viu ameaça em acampamento bolsonarista no QG

O Centro de Inteligência do Exército (CIE) informou à CPMI do 8 de janeiro não ter produzido relatório algum sobre o acampamento montado por bolsonaristas em frente ao Quartel General, em Brasília. De lá, saíram os manifestantes que atacaram a sede dos Três Poderes.

A justificativa enviada à Comissão foi de que “não foram identificados aspectos que pudessem comprometer a segurança orgânica dos aquartelamentos localizados no Setor Militar Urbano”. Desde o final de dezembro, o Comando do Exército é chefiado por indicados do presidente Lula.

Acampamento em frente ao Quartel General do exército (QG) em Brasilia-DF. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Primeiro, Lula apresentou o nome do general Júlio Cesar de Arruda, para assumir interinamente, e a nomeação foi assinada ainda pelo então presidente Jair Bolsonaro, no dia 28 de dezembro. Após os ataques golpistas, o petista trocou o comandante e anunciou em seu lugar o general Tomás Paiva, que assumiu no dia 21 de janeiro.

A informação sobre a ausência de relatórios foi assinada pelo chefe do gabinete do Comandante do Exército, o general Francisco Humberto Montenegro Júnior. O documento foi repassado à CPMI em resposta ao requerimento do senador Marcos Rogério (PL-RO), que integra a oposição ao governo Lula.