Comissão da Câmara monta cerco à Ambev por disputas tributárias com Receita

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou nesta terça-feira um requerimento de audiência pública sobre disputas tributárias que, na prática, tenta um cerco à fabricante de bebidas Ambev. O pedido é de autoria do deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA).

Após a publicação da reportagem, a Ambev enviou nota em que diz seguir “estritamente o que determina a lei”. “Somos uma das maiores pagadoras de impostos do Brasil e é natural que existam pontos em que divergimos da interpretação da Receita Federal. Discutimos esses pontos sempre nos fóruns competentes: o Carf e o Judiciário”, ressalta a fabricante de bebidas.

Como revelou o Estadão, a Receita Federal questiona a Ambev por abater o imposto de renda pago no exterior da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do imposto de renda pagos mensalmente no Brasil. A Ambev vê a prática como regular, mas a Receita, não.

Foto: Paulo Whitaker/Reuters

A Receita também já autuou a Ambev por suposta prática abusiva nas operações chamadas Juros Sobre Capital Próprio (JCP), uma forma legal de remunerar acionistas pagando menos imposto que consta do balanço contábil.

Apesar de ter citado a Ambev ao longo da argumentação, Bacelar não pede no requerimento a presença de um representante da empresa na audiência pública. Quer apenas a presença de integrantes do governo, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Flávio Dino (Justiça), na condição de convidados.

Ainda sem data para acontecer, a audiência pública também deve convidar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e representantes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Ministério Público Federal, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

“Se for verdade [que houve] evasão fiscal, vou até a Bolsa de Valores de Nova York apresentar os dados para requerer descredenciamento”, disse Bacelar à Coluna. A Receita, no entanto, ainda não fala em evasão fiscal da Ambev, mas protagoniza uma disputa de entendimento sobre a forma de pagamento de impostos, o que será arbitrado pelo Carf.

Para Bacelar, a Comissão de Fiscalização da Câmara tem mais condições de apurar a queda de braço entre Receita e Ambev do que uma eventual Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que teria um tom mais político do que técnico. Recentemente, CPI da Americanas terminou em “pizza” após apurar o rombo no balanço da empresa.

“Nós temos de ouvir a Receita, a Polícia Federal, o Ministério Público. E os órgãos que tomem as providências”, acrescenta Bacelar.

Veja, abaixo, a nota da Ambev na íntegra:

“Os processos mencionados nesse pedido de audiência (lucros no exterior e JCP) existem, são públicos e constam em nossas demonstrações financeiras. Seguimos estritamente o que determina a lei, dentro dos limites estabelecidos. As nossas informações financeiras são auditadas de maneira independente e cumprem todas as regras contábeis. Seguimos também as regras do mercado financeiro americano, já que somos listados na NYSE. A Ambev cumpre integralmente a lei brasileira. Somos uma das maiores pagadoras de impostos do Brasil e é natural que existam pontos em que divergimos da interpretação da Receita Federal. Discutimos esses pontos sempre nos fóruns competentes: o CARF e o Judiciário.”