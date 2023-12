Como a indicação de Dino ao STF esvaziou a comitiva bolsonarista para a posse de Milei

A indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) acabou por esvaziar a comitiva de deputados bolsonaristas para a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, marcada para o domingo, dia 10. No mesmo dia, lideranças da direita convocaram um protesto para tentar pressionar o Senado a rejeitar a ida do ministro da Justiça para a Suprema Corte.

Com a coincidência de datas, cerca de vinte deputados deixarão de ir à Argentina para impulsionar os protestos contra Dino. Um deles é o deputado Sanderson (PL-RS), que preside a Comissão de Segurança Pública e critica o ministro da Justiça por ele ter faltado ao colegiado quando convocado.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O presidente da Comissão de Comissão e Justiça (CCJ), senador Davi Alcolumbre (União-AP), marcou a sabatina de Dino para o dia 13. Apesar da resistência de bolsonaristas, a expectativa é que o indicado do presidente Lula seja aprovado pelo Senado para a Suprema Corte.