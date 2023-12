Como adversários de Tabata avaliam a chegada de Datena ao PSB para a disputa em 2024

A filiação do apresentador José Luiz Datena ao PSB — para lançá-lo a vice-prefeito de São Paulo na chapa de Tabata Amaral (PSB) — pode tirar votos dos principais pré-candidatos da disputa pela capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL). A avaliação foi feita à Coluna por outros dois pré-candidatos, Kim Kataguiri (União Brasil) e Ricardo Salles (PL). Curiosamente, Nunes e Boulos não quiseram comentar.

A Coluna procurou os quatro principais adversários de Tabata na pré-campanha. A todos eles, perguntou sobre os impactos da aliança entre Tabata e Datena. Veja abaixo as respostas:

KIM KATAGUIRI (União) - “Acho que não muda nada. Eu já fui a três lançamentos de candidatura do Datena. Essa é só mais uma eleição que ele não vai disputar. A pulverização é boa para todos que não são nem Nunes . nem Boulos. A incerteza traz insegurança para quem, hoje, está no topo”.

- A assessoria de imprensa do pré-candidato disse que ele não vai comentar a filiação de Datena ao PSB. RICARDO NUNES (MDB) - A assessoria de imprensa do pré-candidato disse que ele não vai comentar a filiação de Datena ao PSB.

O apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSB. Foto: Divulgação/PSB

Datena chega ao PSB sob a benção de Alckmin

Conhecido por acenar e depois desistir de corridas eleitorais, Datena se filiou nesta terça-feira ao PSB na presença de Tabata, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Márcio França (Empreendedorismo). Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Maranhão, Carlos Brandão, e da Paraíba, João Azevedo, também estiveram presentes.

Nas fileiras da sigla, a entrada de Datena na vida pública é vista com descrença em razão do histórico de desistência. Aos novos correligionários, porém, o apresentador diz que, dessa vez, é para valer.

Relembre outras tentativas políticas de Datena

A primeira tentativa de Datena na seara eleitoral foi em 2016, quando o apresentador pensou em disputar a prefeitura de São Paulo pelo PP. Entretanto, após o surgimento de denúncias de corrupção envolvendo o partido, ele voltou atrás.

Na eleição seguinte, em 2018, Datena chegou a confirmar em entrevista, inclusive ao Estadão, que iria se lançar como candidato por São Paulo a uma vaga no Senado pelo DEM, mas desistiu novamente. Segundo o próprio apresentador, a decisão foi tomada após conversar com sua família, que o teria pressionado a desistir do “sonho”.

Em 2020, Datena foi cotado como vice-prefeito de São Paulo na chapa de reeleição de Bruno Covas (PSDB). Na época, ao declarar a desistência, ele afirmou que optou por ouvir a emissora Band e continuar como apresentador durante a pandemia de covid-19, quando “a Band precisava de seus apresentadores mais experientes”. Ele também afirmou que o sonho de entrar para a política aconteceria em 2022.

No início de 2022, Datena anunciou, durante o seu programa, que disputaria o Senado Federal. Logo após a declaração, o apresentador recebeu apoio do presidente Bolsonaro. Filiado ao União Brasil, chegou a ser líder com folga as intenções de voto para a disputa ao Senado em São Paulo.