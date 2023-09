Como André Mendonça vai reagir em novos embates com Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, não vai silenciar diante de novos embates com o ministro relator dos casos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes. Os dois colecionam desentendimentos nos processos que envolvem bolsonaristas. Mas, se num primeiro momento Mendonça foi inclusive orientado por pessoas próximas a evitar a discussão, agora, a decisão é que ele não vai se calar. “Só não esperem nenhuma fala mais exaltada ou grito, não é de seu feitio”, disse à Coluna um desses interlocutores em condição de confidencialidade.

A discussão mais recente entre os dois ministros da Suprema Corte ocorreu na quinta-feira passada, 14, durante o julgamento dos primeiros acusados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Mendonça insinuou que havia alguma culpa do ministro da Justiça, Flávio Dino, na demora para conter os manifestantes. ao falar da ação da Força Nacional. Moraes reagiu.

O episódio anterior que também teve ampla repercussão ocorreu em maio, em meio ao julgamento sobre a constitucionalidade a graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao aliado Daniel Silveira.

Os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes entrando no plenário do STF, dia 14.09.23 Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

No bate boca de quinta-feira, Mendonça já mostrou que não ficaria calado e replicou cada fala de Moraes.

Após dizer que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que entendia que policiais da Força Nacional, subordinados à pasta, poderiam chegar rapidamente ao Palácio do Planalto durante a depredação de 8 de janeiro e supostamente, na sua visão, conter os golpistas. Ele não citou o nome de Dino. Mas a reação de Moraes foi imediata.

“Em todos os movimentos de 7 de setembro eu estava de plantão com uma equipe à disposição seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos. Não consigo entender como o Palácio do Planalto foi invadido da forma que foi invadido. Não vou entrar nesse mérito hoje. Minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Pereira”, afirmou Mendonça.

“Eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode autorizar a Força Nacional se não houver autorização do Governo do Distrito Federal. Vossa excelência querer falar que culpa do 8 de janeiro é culpa do ministro da Justiça é um absurdo”, afirmou o relator.

“Vossa excelência que está dizendo isso”, replicou Mendonça.

“Vossa excelência vem no plenário dizer que houve conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó”, criticou novamente Moraes.

“Não coloque palavras na minha boca”, reagiu Mendonça.

Já no episódio ocorrido em maio, após votar pela validade do ‘perdão’, André Mendonça citou ‘vozes na sociedade’ que consideraram ‘excessiva’ a pena imposta ao ex-deputado condenado pelo STF, Daniel Silveira. A fala, no entanto, acabou interpelada por um questionamento do relator da ação penal na qual Silveira foi condenado, o ministro Alexandre de Moraes: ‘É jurista?’. Moraes repetiu a indagação a cada nome que Mendonça citou.