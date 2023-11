Como foi o cafezinho de Paulo Gonet com senadores que apoiaram Bolsonaro

Em beija-mão pelo Senado, o indicado do presidente Lula à Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, conversou na tarde desta quarta-feira (29) com os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Izalci Lucas (PSDB-DF), que nas eleições de 2022 apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro aconteceu no cafezinho do Senado — algo incomum — e em clima amistoso. O procurador saiu de lá com a certeza de que os dois parlamentares votarão por sua aprovação à PGR.

Na conversa, Gonet mais ouviu do que falou. Izalci afirmou ao indicado de Lula que, às vezes, o Ministério Público Federal toma decisões “fora do mundo real”. Portinho, por sua vez, ressaltou a Gonet a necessidade, na sua visão, de discutir a unidade do Ministério Público frente a pareceres divergentes entre unidades estaduais. Também clamou por mais celeridade do órgão.

O cafezinho de Paulo Gonet [à direita] com os senadores Carlos Portinho [de costas] e Izalci Lucas [à esquerda]. Foto: Eduardo Gayer/Coluna do Estadão

Após o cafezinho, Izalci Lucas afirmou à Coluna que Gonet tem seu “integral apoio”. E Portinho, um dos principais articulares políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, também promete votar pela aprovação do indicado do governo à PGR. “É um profissional que tem carreira, preparo, tem todos os requisitos. Acho que ele [Gonet] passa com tranquilidade [no Senado]”, disse o senador fluminense.

Apesar do prognóstico altamente positivo, Paulo Gonet reservou o dia para um beija-mão no Senado. Os votos na base de Lula são dados como certo. Entre os bolsonaristas, ele é igualmente bem visto, por ser conservador. Ainda assim, Gonet precisará afinar a aproximação com a oposição nos próximos dias.

“Ele não me chamou ainda, não conversou comigo. Eu não o conheço. Vou me informar a respeito para decidir se votarei a favor ou contra”, afirmou à Coluna o senador Cleitinho (Republicanos-MG). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está disposto a receber Gonet no gabinete nos próximos dias.

O indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino, também circula pelo Senado atrás de votos que confirmem sua volta ao Judiciário. O caso de Dino até é mais delicado que o de Gonet, mas a expectativa é de que ele seja aprovado pela Casa.

Como revelou a Coluna, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou a colegas que deseja unificar as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonet no colegiado. Inédito, o formato é visto com reservas por senadores da oposição, pelo potencial de reduzir a artilharia sobre o atual ministro da Justiça.