Como indicação de Dino ao STF respinga na relação da oposição com Lira

A indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), confirmada nesta segunda-feira, 27, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respinga na relação da oposição com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Parlamentares estão na bronca com o chefe da Casa porque, com a saída de Dino do Ministério da Justiça, eles perdem o objeto para a realização da comissão geral com o titular da pasta, marcada para o dia 12 de dezembro.

O ministro da Justiça, Flávio Dino. Foto: WILTON JUNIOR

Parlamentares reclamam que Lira não buscou medidas para obrigar Flávio Dino a comparecer à Comissão de Segurança Pública, para a qual ele foi convocado três vezes, mas recusou participação alegando temer por sua segurança, diante de confusões que ocorreram anteriormente no colegiado e problemas de agenda. Ao deixar o ministério, Dino escapa da comissão geral, que ocorreria no plenário da Câmara para que ele fosse questionado sobre diversos assuntos.

Parte da oposição, já insatisfeita porque Lira não deve dar prosseguimento na Câmara à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita poderes de ministros do STF, volta a anunciar aos quatro ventos que não poderá apoiar um sucessor do presidente da Câmara para a eleição interna da Casa, em 2025.

Dino é um dos alvos favoritos da oposição na Câmara, o que aliados avaliam ser um bom indicador do seu trabalho no ministério. Ao todo, de acordo com levantamento da Coluna, o ministro foi objeto de 131 requerimentos: 83 convocações, 13 moções, 27 pedidos de esclarecimento ou informações, 7 convites e um pedido de impeachment.