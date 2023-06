Como um aliado de Tarcísio virou interlocutor de Zanin no Congresso

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), que é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e também integrava a base de Jair Bolsonaro (PL), se tornou um dos principais interlocutores do advogado Cristiano Zanin no Congresso. Cezinha organizou um café para Zanin se aproximar da bancada evangélica, tem conversado diariamente com o advogado e ajudado a intermediar as conversas com alguns senadores, que serão responsáveis pela sabatina e posterior votação.

Tarcísio de Freitas e Cezinha de Madureira. Foto: Intagram/@cezinhademadureira - 01/02/2023

Zanin procurou Cezinha semanas antes de ser formalmente indicado por Lula para pedir ajuda no Legislativo. Os dois se conheceram em 2021, durante um jantar com juristas.

O deputado o orientou a conquistar o apoio de parlamentares da bancada evangélica vinculados a igrejas.

A estratégia foi pensada para, através de deputados na Câmara, conseguir romper resistências no Senado. Zanin identificou que os evangélicos poderiam ser sua maior dificuldade no plenário do Senado e se antecipou.

“Cristiano Zanin tem alinhamento com as pautas evangélicas e nós acreditamos nele. O compromisso que nós temos com ele é que seja coerente conosco, assim como o ministro André Mendonça”, disse Cezinha à Coluna.

“A decisão de Lula pelo Zanin foi sábia e todos nós aplaudimos. Estamos buscando ajudar ao máximo para que não haja ruído nessa indicação”, acrescentou o parlamentar.