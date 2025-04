Como usuários do X reagiram sobre deputado que pediu morte de Lula

O levantamento considerou 55 mil publicações no X sobre o tema na terça-feira, 8, e quarta-feira, 9. “Usuários classificaram as declarações como um ataque à democracia e ao respeito institucional”, afirmou a Nexus, ressaltando que a maioria condenou o discurso do bolsonarista.

A expressão “protejam Lula” foi mencionada 428 mil vezes no período, o que fez o enunciado ser um dos mais reproduzidos na rede social. Entre as publicações com mais engajamento estão a do advogado-geral da União, Jorge Messias, quando anunciou o pedido de investigação à PF e classificou de “inaceitável” a declaração de Gilvan da Federal.