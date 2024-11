Comunidade israelita de São Paulo faz homenagem ao presidente do Paraguai

O encontro com Penã ocorreu neste domingo, 3, na residência do presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Knobel. “O objetivo principal foi enaltecer a figura do presidente Peña, pelo seu carinho, admiração e luta em prol do Estado de Israel”, afirmou Knobel à Coluna do Estadão.

De acordo com relatos, o presidente do Paraguai não fez cobranças sobre a retirada do embaixador brasileiro em Israel.