Conexis: Fundos de telecom arrecadaram R$ 261 bi desde 2001, mas só 9% foi investido no setor

Os cinco fundos setoriais vinculados às empresas de telecomunicações arrecadaram R$ 260,9 bilhões entre 2001 e 2024, mas apenas R$ 23,6 bilhões – o equivalente a 9% do total – foram aplicados em suas finalidades. Em balanço obtido com exclusividade pelo Coluna do Estadão/Broadcast, a Conexis, que representa o setor, aponta que, embora as reservas sigam altas, houve avanço nas liberações para projetos de expansão dos serviços.

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) arrecadou, em valores atualizados, o equivalente a R$ 62,6 bilhões entre 2001 e 2024. Por falta de uma lei para definir suas aplicações, só passou a financiar projetos a partir de 2023, ano em que foram liberados R$ 226 milhões. Os fundos setoriais do setor de telecomunicações são abastecidos, majoritariamente, por contribuições obrigatórias pagas pelas prestadoras de serviços, como taxas de fiscalização, outorgas de leilões de radiofrequência, multas aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tributos vinculados à comercialização de conteúdos audiovisuais.

O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) também teve desempenho positivo em 2024, com R$ 340 milhões aplicados – 109% da arrecadação. No acumulado dos dados, o Funttel foi o fundo setorial que mais aplicou daquilo que recebeu - dos R$ 18,2 bilhões arrecadados entre 2001 e 2024, aplicou R$ 5,5 bilhões.

Já o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), que arrecadou R$ 146,1 bilhões entre 2001 e 2024, mantém o histórico de arrecadar bem mais do que aplica. No ano passado foram recolhidos R$ 1,2 bilhão e utilizados cerca de R$ 540 milhões. Segundo a Conexis, a arrecadação do Fistel possui um histórico de superávit nunca corrigido. O saldo é de R$ 130 bilhões em valores recolhidos e ainda não aplicados.

Não houve em 2024 e em todos os anos anteriores uso de nenhum centavo dos fundos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e o da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). O CFRP tem R$ 14,1 bilhões arrecadados, enquanto o Condecine soma R$ 20 bilhões.

Avanço do Fust

Entre os números, chama a atenção da Conexis o avanço de aplicações do Fust. A entidade vê nos dados um resultado positivo da modalidade de aplicações em forma de benefícios fiscais. Nessa modalidade, as operadoras fazem projetos de ampliação da conectividade em vez de pagar diretamente ao Fust. Dos R$ 1,29 bilhão liberados no ano passado, R$ 512 milhões foram como benefícios fiscais.

O setor defende a abertura de diálogo para prorrogar a modalidade de benefício fiscal do Fust, que vencerá em 2026. “Uma ferramenta importante para inclusão digital e redução das desigualdades sociais”, afirmou o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.