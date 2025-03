Confederação Israelita do Brasil fará treinamento com Liga Antidifamação para combater extremismo

Dois representantes da Confederação Israelita do Brasil (Conib) farão neste ano um intercâmbio de combate a atividades extremistas, coordenado pela Liga Antidifamação (ADL, em inglês). A entidade internacional é a principal organização de combate ao discurso de ódio no mundo. O treinamento inclui monitoramento e resposta às crescentes ameaças antissemitas à comunidade judaica no Brasil e será lançado neste mês.

PUBLICIDADE A medida é um desdobramento de um acordo assinado entre as duas organizações em 2023, que buscou reforçar o enfrentamento a práticas antissemitas, ataques direcionados aos judeus. “Ao unir forças com uma organização tão proeminente, buscamos fortalecer o combate ao crescente antissemitismo no Brasil, promovendo a segurança e o bem-estar da comunidade judaica brasileira”, afirmou o presidente da Conib, Claudio Lottenberg.

Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP

A vice-presidente sênior de Assuntos Internacionais da ADL, Marina Rosenberg, afirmou que o antissemitismo vem aumentando ao redor do mundo. “Parcerias como essa são fundamentais para garantir que as comunidades judaicas na América Latina tenham as ferramentas necessárias para se proteger. Estamos fortalecendo a luta contra o extremismo no Brasil”, afirmou a vice-presidente sênior de Assuntos Internacionais da ADL, Marina Rosenberg.