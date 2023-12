Congresso deve aprovar pacote de R$ 70 mi para ligação Santos-Guarujá, portos e aeroportos

O Congresso deve aprovar, em sessão conjunta da Câmara e Senado, nesta quinta-feira, 21, um crédito de R$ 70 milhões para investimentos na ligação Santos-Guarujá, uma demanda antiga do Porto de Santos, além de infraestrutura de portos e aeroportos da região Sudeste. A verba faz parte de um Projeto de Lei do Congresso (PLN), relatado pelo deputado Alberto Mourão (MDB-SP).

O deputado Alberto Mourão (MDB-SP) Foto: Patrícia Santos/Estadão

O pacote prevê R$ 50 milhões para a ligação Santos-Guarujá e manutenção do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Outros R$ 17,9 milhões para obras de ampliação e adequação de aeroportos em locais estratégicos, como Campo de Marte (SP), Jacarepaguá (RJ), Uberaba e Uberlândia (MG).

“O aporte em infraestrutura que estamos fazendo impulsionará o Brasil, fortalecendo nossa logística e modernizando da nossa estrutura aeroportuária”, diz Mourão à Coluna.

Como mostrou a Coluna do Estadão, em junho, a construção do túnel entre Santos e Guarujá foi objeto de disputa entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ministro do empreendedorismo, Márcio França (PSB), que na época era ministro de Portos e Aeroportos.

O projeto, estimado em R$ 5 bilhões, estava previsto na modelagem de privatização do porto elaborada por Tarcísio quando era ministro da Infraestrutura e abortada por Lula assim que assumiu a Presidência. Depois, entrou nos planos do governo paulista, que pretende executá-lo com recursos exclusivamente privados e já faz estudos para isso.