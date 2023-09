Congresso resgata nome de Dantas para STF como remédio para nova crise com governo

As figuras mais poderosas do Congresso pretendem retomar as articulações para emplacar o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, no Supremo Tribunal Federal (STF). Na prática, a ideia será novamente apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como forma de reduzir a tensão entre Executivo e Legislativo, novamente em voga com a resistência do Palácio do Planalto em efetivar as trocas na Caixa Econômica, acertadas durante a reforma ministerial.

Bruno Dantas sempre foi candidato favorito do Congresso para a vaga aberta no STF, mas, nas últimas semanas, a disputa afunilou entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. O cenário pode ter uma reviravolta se a pressão por um nome mais querido dos parlamentares surtir efeito.

Apesar do aceno ao Congresso que uma eventual indicação de Bruno Dantas ao Supremo poderia significar, lideranças ressaltam que só a entrega da Caixa ao Centrão pode desanuviar as tensões de forma mais duradoura.

O ministro-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou a obstrução dos trabalhos na Casa após Lula afirmar que não está disposto a mexer na Caixa Econômica Federal. Nos bastidores, a mensagem foi entendida como uma corda esticada por parte do governo.

Como agravante, o Congresso também quer montar uma operação tartaruga como reação ao STF pela derrubada do marco temporal, e pela votação de temas como a descriminalização do aborto e da maconha.

É esse clima nada favorável à relação entre os poderes — o que compromete a aprovação de pautas prioritárias para o governo Lula, como a taxação das offshores — que resgatou o ânimo do Congresso em trabalhar pelo nome de Bruno Dantas no Supremo.

A outra argumentação a ser apresentada a interlocutores do Palácio do Planalto é a de que Bruno Dantas não demandaria uma nova dança das cadeiras na Esplanada. Lula já relatou a aliados que preferiria indicar Flávio Dino ao Supremo, mas não vê um sucessor natural para o Ministério da Justiça.

Além disso, a indicação de Bruno Dantas interessa aos senadores por abrir espaço para a indicação de um novo ministro do TCU. Como mostrou a Coluna do Estadão, para esse cenário são ventilados a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).