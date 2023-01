Conselheiros de economia da Fiesp fazem abaixo-assinado pró-Josué

Dezoito economistas que integraram o Conselho Superior de Economia da Fiesp no ano passado, além do presidente, José Roberto Ermírio de Moraes, e dois vice-presidentes do comitê, Dan Ioschpe e Marcos Antonio De Marchi, assinaram um abaixo-assinado nesta sexta (20) em apoio a Josué Gomes.

No texto, eles afirmam que a tentativa de retirá-lo da presidência é “um ardil”, e que preferências políticas não são motivo para a destituição.

“Repudiamos veementemente quaisquer tentativas de afastá-lo da presidência da entidade. Preferências políticas, uma vez que não existem motivos minimamente fundados para destituição, não encontram respaldo nos estatutos da FIESP. Trata-se de ardil com o qual não compactuamos”, diz o texto.

Assinam o abaixo-assinado nomes como o atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, além de André Lara Resende, Andrea Calabi, Júlio Sérgio Gomes de Almeida e Mário Bernardini.

O Conselho Superior de Economia da Fiesp é um dos comitês mais relevantes da entidade e já foi presidido, no passado recente, por Delfim Neto.