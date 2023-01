Conselho só se dá a quem pede, afirma Sarney sobre Lula

O ex-presidente José Sarney (MDB) indicou que não deu conselhos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o terceiro mandato do petista. “Conselho é como água benta, só se dá a quem pede”, respondeu, nesta terça-feira, em conversa com a Coluna.

Sarney esteve presente na cerimônia de transmissão de cargo do ministro dos Transportes, Renan Filho. Antes do evento, ele se encontrou com outros emedebistas em uma sala reservada.

Além de Sarney, também participaram do encontro o presidente do TCU, Bruno Dantas, o presidente do MDB, Baleia Rossi, o senador Veneziano Vital do Rego (PB) e o ex-senador Romero Jucá (RR).

Nos últimos dias, Sarney prestigiou a posse de Lula e também a do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto.