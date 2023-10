Conservadores escolhem deputada grávida para relatar o Estatuto do Nascituro

Conservadores escalaram a deputada Priscila Costa (PL-CE) como relatora do Estatuto do Nascituro, projeto que tramita em “urgência urgentíssima” na Câmara. A parlamentar está grávida e é apresentada pelos colegas como um baluarte da luta contra o aborto e protagonista de discussões sobre as pautas LGBTQIA+, quando o debate é sobre a possibilidade de concepção natural. Ela também deve aproveitar o espaço para impulsionar sua pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza.

Na Comissão da Família, recentemente, o deputado Éder Mauro (PL-CE) chegou a pedir que a colega se levantasse para mostrar que somente relações heterossexuais resultam em filhos, ignorando possibilidades de concepção e adoção. O colegiado analisava um projeto contra o casamento homoafetivo.

Agora, os conservadores esperam que Priscila seja célere no processo de construção do relatório. Querem incluir o tema em análise no colégio de líderes o mais rapidamente possível, para tentar construir um acordo e pôr o projeto em votação no plenário da Câmara.

Vale lembrar que a oposição está em obstrução na Casa. Trata-se de uma reação ao Supremo Tribunal Federal (STF), que iniciou o julgamento sobre a descriminalização do aborto para gestantes com até 12 semanas. A Corte também irritou a direita ao rejeitar o marco temporal e também por avançar no julgamento da descriminalização do porte de drogas.