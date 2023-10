COP-30: ONU conclui primeira ‘vistoria’ em Belém e aponta melhorias a serem feitas

Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) realizaram a primeira visita técnica a Belém, cidade-sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30). A vistoria foi realizada a pedido do governo brasileiro e o grupo apontou aspectos positivos da capital paraense, mas ficou de apresentar sugestões de melhorias a serem feitas, como na área de infraestrutura e segurança pública.

O membro sênior da ONU, Wasin Mir, destacou a importância de projetos como as mudanças na região das docas da cidade, à beira do rio. O chefe de segurança da ONU Chile, Dário Ponte, ressaltou a colaboração para “verificar o que pode ser feito, aprimorado e implementado para assegurar que tudo ocorra conforme o planejado”.

Foto: Dida Sampaio/Estadão

O governo pediu a visita para mostrar os trabalhos em andamento em Belém, principalmente a cooperação entre as esferas municipal, estadual e federal. Tudo, claro, sob olhar atento do governador Helder Barbalho (MDB), cotado como vice do presidente Lula da Silva nas eleições de 2026. O evento será em novembro de 2025, próximo das definições das chapas.

A periodicidade das próximas visitas será definida após a COP deste ano, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.