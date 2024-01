Corregedor Nacional de Justiça chega a Maceió para apurar acordo da Braskem

A Braskem indenizou a prefeitura de Maceió em R$ 1,7 bilhão após prejuízos causados à população pela extração de sal-gema. O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), adversário político do prefeito da capital, João Henrique Caldas (PL), pediu a anulação do acordo, mas teve o pedido negado pela Justiça. Na volta do recesso parlamentar, o Senado dará início aos trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os danos ambientais causados pela atividade mineradora ao município.

A equipe de Salomão agendou uma série de reuniões em Maceió até sexta-feira, incluindo o prefeito e o governador. O ministro ainda fará visitas ao Tribunal de Justiça de Alagoas e ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde tramitam demandas trabalhistas contra a Braskem. “Vou averiguar a situação”, disse o magistrado, que ainda visitará o local do rompimento da Mina 18 da Braskem.