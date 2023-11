Correios lançam programa para levar carteiros à universidade; saiba mais

Os Correios querem lançar neste mês um novo programa de bolsas de estudos. A ideia do projeto, que ainda não tem nome definido e está em ajustes, é financiar em um primeiro momento 100 bolsas de graduação de funcionários de nível médio da estatal, como carteiros e atendentes, sendo 50 delas para homens e 50 para mulheres.

Foto: estadao conteudo

A paridade de gênero vai constar do edital do programa, e o servidor selecionado poderá escolher a universidade e o curso dentro de uma série de critérios que estão sendo fechados pela empresa. Não há uma definição do custo final.

Para o governo Lula, os Correios são uma estatal estratégica que, por isso, foi retirada do programa de privatizações. O presidente da companhia, Fabiano Silva, é um advogado diretamente ligado ao presidente, que bancou sua permanência no cargo frente ao interesse do Centrão.