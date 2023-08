CPMI do 8 de janeiro cobra a Alexandre de Moraes dados do celular de Bolsonaro

O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia (União-BA) voltou a solicitar o envio de inquéritos e mais documentos que seguem sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as solicitações estão os dados extraídos do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, já havia sinalizado que enviaria os inquéritos, laudos e informações dos casos em que todas as diligências já foram cumpridas.

O ministro Alexandre de Moraes Foto: Carlos Moura/STF

A lista de pedidos inclui os oito inquéritos envolvendo os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, além da identificação, com nome e CPF, dos investigados em outros cinco processos sigilosos. Outra solicitação é o envio da cópia dos laudos e análises periciais da Polícia Federal, sobre os vídeos de câmeras das sedes dos Três Poderes durante as invasões.

A nova solicitação se dá após tratativas realizadas nessa quinta-feira, 03, entre as equipes de Alexandre de Moraes e a coordenação das Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso. Antes, parte dos pedidos foram indeferidos pela presidente do STF Rosa Weber. “A ministra não sabia do entendimento que havia sido feito com o Ministro Alexandre de Moraes e, em respeito ao trabalho do ministro, denegou o compartilhamento”, explicou Arthur Maia na CPMI.

Dados de Bolsonaro

Os dados do celular de Jair Bolsonaro foram obtidos pela Polícia Federal na Operação Venire, deflagrada com o objetivo de investigar fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente, de seus familiares e até mesmo de assessores. Os dados do telefone de do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, também foram solicitados pela CPMI.