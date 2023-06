CPMI do 8 de Janeiro: Relatora quer convocar militar que sugeriu golpe a Bolsonaro

A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), protocolou nesta sexta-feira (16) o pedido de convocação do coronel do Exército Jean Lawand Junior para que ele preste esclarecimentos sobre a conversa com o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, numa situação em que sugeriu um golpe de estado.

Mensagens divulgadas pela revista Veja, na quinta, 15, mostram Lawand cobrando Cid que fosse colocado em prática um plano, em oito etapas, para que as Forças Armadas assumissem o comando do País diante da derrota do ex-presidente nas urnas.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 20/03/2019

“A oitiva do militar, subchefe do Estado-Maior do Exército no governo anterior e atual adjunto do adido do Exército junto à Representação Diplomática do Brasil nos Estados Unidos, nos parece fundamental para a investigação desta Comissão de Inquérito”, diz a justificativa do requerimento.