CPMI do 8 de Janeiro: Relatora quer memorial em homenagem à democracia

Na véspera da apresentação do relatório da CPMI do 8 de janeiro, a relatora Eliziane Gama (PSD-MA) protocolou aquele que deve ser o último requerimento do colegiado. A senadora propõe a criação de um memorial no Senado em homenagem à democracia.

O objetivo da relatora é criar um espaço de reflexão sobre o ataque aos prédios dos Três Poderes ocorrido em 8 de janeiro, que demonstre a resiliência das instituições democráticas do País.

Eliziane Gama (PSD-MA) apresentará relatório da CPMI do 8 de Janeiro nesta terça-feira, 17 Foto: EVARISTO SA / AFP

“A República Federativa do Brasil constitui-se, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, em Estado Democrático de Direito. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Nunca, os democratas, esqueceremos”, diz o texto proposto por Eliziane para ser escrito no memorial.

A relatora justificou a criação do memorial como um espaço necessário para “cultivar a fé e as balizas democráticas em nosso País”.

“Vimos, com o desenrolar do trabalho, que o Brasil se aproximou muito de registrar uma ruptura institucional com a democracia, com um sem-número de autocratas delirantes capazes a tudo, até mesmo tentar tomar à força o poder constituído após o persistente processo de ‘cupinizar’ a democracia não ter dado os frutos esperados no tempo almejado”, completa Eliziane no requerimento.

Memorial das vítimas da covid-19 no Senado Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O texto do documento dá o tom de como deve ser o relatório final da CPMI, que será apresentado nesta terça-feira, 17.

Caso aprovado, o memorial será semelhante ao instalado no anexo 2 do Senado pelos membros da CPI da Covid-19 em homenagem às vítimas da doença. “Ter a infâmia sempre em nossa memória cívica e histórica é uma garantia de um futuro sem mais episódios golpistas como o visto no 8 de janeiro de 2023″, conclui a relatora.