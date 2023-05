CPMI dos Atos não vai manchar imagem do GSI, diz general Amaro

O palco político da CPMI do 8 janeiro não preocupa o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Amaro. “Eu não tenho preocupação nenhuma. Por que eu teria?”, disse à Coluna. O general destaca que o órgão tem 85 anos de história e avalia que “se existe algum arranhão à imagem, é o trabalho continuado da equipe que vai fazer desaparecer essa desconfiança”.

O general Marcos Antonio Amaro dos Santos, ministro do Gabinete de Segurança Institucional Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Ele também ressaltou que se for convocado irá ao colegiado, apesar de só ter assumido o cargo em maio, quase quatro meses depois dos atos que são investigados na comissão.

A CPMI já tem requerimentos da oposição convocando militares que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional no dia dos atos golpistas. Entre eles o ex-ministro general Gonçalves Dias, que caiu depois de serem divulgadas imagens nas quais ele caminha tranquilamente entre os manifestantes, dentro do Planalto.