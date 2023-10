Cresce a desconfiança do brasileiro em relação às intenções e capacidade de Lula cumprir promessas

Às voltas com a queda de popularidade registrada em pesquisas recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mais um motivo para se preocupar: a desconfiança dos brasileiros em relação às suas intenções e capacidade de entrega no governo. Pesquisa Genial/Quaest obtida com exclusividade pela Coluna mostra que o número de pessoas que consideram que Lula “não é bem intencionado e não tem conseguido fazer o que prometeu” aumentou seis pontos percentuais, de agosto a outubro, e chegou a 43%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: WILTON JUNIOR

Reforçando o cenário negativo para o presidente, o percentual dos que consideram o petista bem intencionado e acreditam que ele tem feito o que prometeu na campanha caiu três pontos. Em outubro ficou em 36%.

Na avaliação do diretor da Quaest, Felipe Nunes, o governo Lula prometeu demais e entregou pouco até o momento. “O governo perdeu a oportunidade de estabelecer confiança com o eleitorado que não votou nele no ano passado quando em agosto prometeu grandes entregas na área econômica mas não foi capaz de entrega-las até aqui. Essa desconfiança tem um preço alto e está sendo cobrado agora”, disse Nunes à Coluna.

O levantamento foi feito de 19 a 22 de outubro, com 2 mil eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.