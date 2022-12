Cúpula do Congresso infla ministérios a serem entregues a aliados de Lula

O PT bem que tentou mas acabou cedendo ao interesse dos partidos aliados no Congresso, que ditam a aplicação dos recursos que seriam destinados às emendas de relator, o chamado orçamento secreto.

CONG1 - BRASILIA 15/12/2022 - Sessão do Congresso - NACIONAL - otação de projetos e vetos presidenciais. Sen. Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ; Dep. Arthur Lira (PP-AL). FOTO Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A cúpula do Senado e da Câmara baixou o comando nesta quinta (22) para que o relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), privilegiasse ministérios que deverão ser chefiados por políticos de MDB, União Brasil e PSD. A votação da peça orçamentária ocorre hoje.

As três siglas, que entregaram quase a metade dos votos na PEC da Transição, na véspera, têm a expectativa de ocupar oito ministérios - três para MDB e PSD e dois para União.

Integração, Cidades, Transportes, Agricultura e Turismo são alguns dos que estão em discussão.

Dos R$ 9,8 bilhões do orçamento secreto convertidos em verbas para os ministérios, a metade está sendo destinada a dotações vinculadas ao atual ministério do Desenvolvimento Regional, que será desmembrado. Transportes também está sendo fornido, seguindo comando dos aliados no Legislativo.

Com isso, as pastas passaram a ser novamente alvo de cobiça dos partidos na divisão de ministérios