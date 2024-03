Comissão do Senado aprova criação do Dia Nacional do Combate ao Estupro em 31 de janeiro

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou nesta terça-feira, 12 a criação do dia nacional de Combate ao Estupro, que será no dia 31 de janeiro, por anteceder o período carnavalesco. A data foi definida pela relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em discordância com a autora do projeto, a ex-deputada Margarida Salomão (PT-MG), que sugeriu o dia 25 de outubro em referência à data de prisão da freira Maurina Borges da Silveira, presa e torturada durante a ditadura militar por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de São Paulo. Ela morreu em 2011.

“O dia escolhido faz homenagem à Madre Maurina Borges da Silveira que, presa no dia 25 de outubro de 1969, teria sido estuprada na prisão por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de São Paulo. Hoje, se sabe que o suposto estupro não ocorreu! Relatos da própria Madre Maurina e de depoimentos de seus familiares atestam que tudo não passou de boatos disseminados para confundir a população de Ribeirão Preto-SP”, afirma a Senadora, em seu relatório.

Senadora Damares Alves (Republicanos). Foto: Dida Sampaio/Estadão - 23/12/2019

PUBLICIDADE No projeto original, assinado pela ex-deputada Margarida Salomão, pontua-se que Madre Maurina “foi presa, torturada e seviciada”, além de “obrigada a assinar documentos nos quais confessava ser amante de militantes políticos pela democratização do país”. Ela era diretora do Lar Santana, especializado no atendimento de crianças órfãos e carentes, local que servia como reunião de militantes pela democratização do país durante a Ditadura. De acordo com a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a confirmação de estupro foi dada por Maurina à jornalista Denise Assis. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foram registrados 34 mil estupros e estupros de vulneráveis de meninas e mulheres de janeiro a junho de 2023, o que representa aumento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa um caso de violência sexual contra meninas ou mulheres a cada 8 minutos.