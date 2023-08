Damares e Izalci usam CPMI para antecipar disputa ao governo do Distrito Federal

A CPMI do 8 de janeiro, que retoma os trabalhos nesta terça (1), tem sido palco paralelo de uma disputa antecipada pelo governo do Distrito Federal. Em cena estão a senadora Damares Alves (Republicanos) e o senador Izalci Lucas (MDB), que focam nos eleitores de Jair Bolsonaro (PL). Afinal, o ex-presidente teve quase 60% dos votos no segundo turno, em 2022, no DF.

Embora Izalci se diga independente e Damares seja abertamente bolsonarista, os dois buscam o mesmo eleitorado. Uma cena, até bem-humorada, ilustrou a competição. Os dois chegaram a ter um pequeno embate para ver quem elogiava mais a Polícia Civil do Distrito Federal. Foi durante depoimento de agentes, em 22 de junho, quando Izalci disse que a corporação era a melhor do Brasil. Damares respondeu dizendo que era a melhor do mundo. Ele rebateu, afirmando que o órgão é o melhor do universo.

Os senadores Damares Alves (Republicanos-DF) e Izalci Lucas (PSDB-DF) Foto: Edilson Rodrigues Agencia Senado

De acordo com o índice de pesquisas no Google feitas no Distrito Federal, Izalci Lucas tem sido mais procurado que Damares durante o período da CPMI do 8 de janeiro, principalmente após a quarta reunião do colegiado, realizada em 20 de junho, quando foi realizada a oitiva de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vantagem é explicada. Levantamento feito pela Coluna mostra que Izalci acumula mais de 1h de falas nas sessões da CPMI. Damares, por sua vez, tem menos de 30min. O senador apresentou 114 requerimentos, dos quais 25 foram aprovados. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos apresentou 34 pedidos, e teve sete aprovados.

Nas suas falas, eles adotam posturas diferentes. Izalci parte para a ofensiva contra o governo Lula, enquanto Damares trata de defender seus ex-aliados. No depoimento de Silvinei, por exemplo, o senador cobrou a convocação do ex-ministro do GSI Gonçalves Dias e pediu proteção às testemunhas da CPMI.

A senadora, por sua vez, defendeu o ex-chefe da PRF, classificando-o como “servidor brilhante”. Damares destacou a atuação de Silvinei em operações contra pedofilia.