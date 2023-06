Damares elogiou Zanin mas vai votar contra indicação dele para o STF

Apesar de ter afirmado recentemente que “gostou de Zanin”, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) confirmou à Coluna, hoje, que vai votar contra a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal.

Senadora Damares Alves 30-05-2023 Foto: Edilson Rodrigues

Como revelou a Coluna, depois de participar de almoço promovido pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), na quarta-feira (14), com Zanin, deputados e senadores da bancada evangélica das duas Casas, a-ex-ministra afirmou que iria repensar a posição sobre o indicado do presidente Lula (PT). Nas conversas, eles até destacaram e coincidências, como ter parentes de uma mesma cidade.

A bancada do Republicanos não reagiu bem à declaração e cobrou de Damares uma manifestação incisiva sobre seu voto. Damares negou a pressão do partido. “Não procede! Meu voto é público e claro faz tempo. Meu partido não faz pressão alguma em temas que já temos posição clara”, afirmou.

Na sequência, a senadora reenviou uma postagem que havia feito no Instagram no início do mês na qual afirma: “Venho informar aos amigos, aos irmãos, aos correligionários e também aos adversários, que nem tentem falar comigo sobre a indicação do Dr. Zanin para o STF”.

A senadora também disse que não pode aceitar a indicação do Dr. Zanin porque “fere o princípio constitucional da impessoalidade”. Mas pressupôs que já há votos suficientes para seja aprovado.

O advogado deverá ser aprovado, inclusive, com voto do Republicanos. O partido tem quatro senadores, e Mecias de Jesus (RR) já disse que votará sim.

Os outros dois senadores, Hamilton Mourão (RS) e Cleitinho (MG), devem acompanhar Damares no “não”.