Dani Cunha também quer mudar regras da janela partidária

A deputada Dani Cunha (União-RJ) apresentou um projeto de lei à Câmara para tentar mudar as regras da janela partidária — prazo para os parlamentares poderem mudar de legenda sem risco de perder o mandato. Pela proposta, Dani sugere que a permissão seja concedida de dois em dois anos, e não mais de quatro em quatro.

Danielle Cunha (União-RJ), no plenário da Câmara. Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara

Em seu primeiro mandato, Dani também foi autora da proposta que prevê a criminalização de atos de “discriminação contra pessoas politicamente expostas”, como juízes, políticos e militares. O texto foi aprovado ontem pela Câmara.

Na justificativa da matéria sobre a janela, a parlamentar argumenta que o novo prazo ajuda “que deputados que anseiam a disputa de prefeituras no meio do mandato, em eleições municipais, possam trocar de partido, ficando na mão de dirigentes partidários que negociam ou não sua candidatura”.

No União Brasil, Dani Cunha faz parte do grupo de deputados do Rio de Janeiro do qual a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também faz parte. Essa ala quer migrar para o Republicanos, mas está impedida pelas regras da janela partidária.

Como mostrou a Coluna, Dani defendeu a ministra do Turismo no grupo de Whatsapp do União.