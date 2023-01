Daniela Carneiro é aconselhada pelo governo a submergir

Alvos dos maiores desgastes no início da gestão Lula, os ministros Waldez Góes, da Integração, e Daniela Carneiro, do Turismo, foram aconselhados pela cúpula do governo a submergir por um tempo.

Daniela do Waguinho. FOTO: DIVULGAÇÃO

O recado foi dado logo após a última reunião ministerial, na sexta-feira (6), em caráter reservado. Daniela chegou a desmarcar entrevistas a veículos de comunicação que já estavam agendadas.

A ministra foi acusada de ter uma suposta vinculação com milicianos. Já Waldez foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por peculato, mas recorre no Supremo Tribunal Federal (STF).