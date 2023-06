Daniela Carneiro ganha sobrevida forçada no governo e gera mal-estar

Não pegou bem nem no Planalto, nem na Câmara, a estratégia da ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, de esticar a permanência no cargo ao decidir passar a próxima semana num evento em Portugal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia sinalizado a pessoas próximas e a integrantes do União Brasil que pretendia efetivar a troca na pasta ao retornar de missão oficial à Itália. O substituto deve ser o deputado Celso Sabino (União-PA).

Com a viagem da ministra, que será entre os dias 26 e 29 de junho, a avaliação é que a mudança no comando da pasta poderá ficar para julho.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, durante reunião ministerial. Foto: Wilton Junior/Estadão - 15/06/2023

Daniela vai participar do Fórum Jurídico de Lisboa para debater “turismo, infraestrutura, governança e perspectivas”. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), também foram convidados.

Como mostrou a Coluna, Celso Sabino já é tratado como ministro por parlamentares. Na noite de quarta-feira (21), ele esteve no aniversário do líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), com o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA). Ambos se acomodaram em uma mesa junto a deputados petistas.

Ainda há indefinições sobre como ficará o Ministério do Turismo após as alterações. Uma das dúvidas é se Freixo, que é do PT, seguirá no comando da Embratur, já que a cúpula do União Brasil pleiteou assumir a função como condição para integrar a base governista.

A aliados, no entanto, Celso Sabino já sinalizou que não vai se opor à permanência de Freixo. Pessoas próximas a Luciano Bivar, presidente do União, também indicaram que podem ceder e deixar a Embratur como está. Todos aguaram a volta de Lula para bater o martelo.