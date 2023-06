Daniela Carneiro ouve apelo por continuidade no Turismo às vésperas de deixar o cargo

Em meio à eventual troca no Ministério do Turismo, o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE), afirmou, nesta quarta-feira (28), que é importante ter “continuidade em políticas públicas” voltadas para o setor. A fala ocorreu durante seminário em Lisboa, Portugal, na presença da ministra Daniela Carneiro. E chegou a despertar esperança de um aceno do Legislativo à ministra.

Daniela Carneiro em Lisboa. Foto: Divulgação

Segundo pessoas próximas, no entanto, os dois não se falaram nos bastidores do evento e apenas se cumprimentaram. Aliados de Carreras também dizem que ele não se opõe à troca na pasta, que deve passar a ser comandada pelo deputado Celso Sabino (União-PA), e que ele apenas defendeu princípios gerais sobre o tema.

“Nesses 20 anos de Ministério do Turismo, observamos a continuidade de gestão de política de Estado, não só de governo. O presidente Lula criou o Ministério do Turismo, 20 anos se passaram e mais de 15 ministros e ministras. Presidentes da Embratur, não sei quantos. Então, para gente ter uma política de Estado, de gestão, com resultado, é importante ter continuidade de políticas públicas voltadas para o turismo, para a gente poder promover, capacitar, gerar emprego, gerar renda”, defendeu o parlamentar no evento.

Como mostrou a Coluna, a viagem de Daniela garantiu a ela uma sobrevida forçada no cargo. A saída dela é esperada para a próxima semana.