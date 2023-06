Daniela Carneiro passa por climão no grupo de WhatsApp do União Brasil

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, passou por episódios constrangedores no grupo de WhatsApp do União Brasil nos últimos dias. No mais recente deles, parlamentares fizeram uma lista de apoio ao deputado Celso Sabino (PA), favorito para substituir Daniela.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, na Câmara dos Deputados. Foto: Wilton Junior/Estadão - 13/06/2023

Os parlamentares só esqueceram que a ministra, apesar de ter pedido desfiliação, ainda está no grupo.

Coube à deputada Dani Cunha (RJ), aliada de Daniela, fazer o alerta aos colegas. Ela sinalizou que a postura indicava falta de consideração e elegância.

Em outro momento, antes do aviso, parlamentares criticaram Waguinho, marido de Daniela, por ele ter se posicionado contra Sabino publicamente. A ministra tem se mantido calada.

O “climão” também ocorre fora do meio digital. Em visita à Câmara, nesta terça (13), Daniela cruzou com o presidente do União, Luciano Bivar, mas os dois não se cumprimentaram.