Daniela Teixeira acelera beija-mão por vaga no STJ e já bateu à porta de mais da metade do Senado

Na expectativa de ser sabatinada no Senado no dia 27 de setembro ou, no mais tardar, quatro de outubro, Daniela Teixeira acelerou o périplo em busca de votos para ocupar vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em duas semanas, a advogada já visitou 45 senadores e busca apoio principalmente na bancada feminina.

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) foi uma das que receberam a candidata ao STJ e manifestou apoio público. “Temos pauta em comum, como maior representatividade feminina”, disse a parlamentar.

Daniela Teixeira e Mara Gabrilli Foto: Divulgação

O presidente Lula da Silva indicou Daniela Teixeira para a vaga no STJ numa estratégia combo, como revelou a Coluna do Estadão, para tentar amenizar a pressão pela escolha de uma mulher para a cadeira da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se o presidente Lula indicar um homem para a vaga que abrirá no fim deste mês por causa da aposentadoria da ministra Rosa Weber, o STF voltará 23 anos no tempo – quando tinha nos seus quadros apenas uma mulher, a ministra Ellen Gracie. E nós não podemos aceitar esse retrocesso”, ressaltou Gabrilli na conversa com Daniela.

Daniela é ex-vice-presidente da OAB do Distrito Federal e foi a candidata mais votada na lista da OAB, com 28 votos de todas as 27 unidades da federação. Na campanha pela vaga no STJ destacava, por exemplo, experiência em processos que têm na Corte, são 146.

Cronograma

O presidente Lula indicou Daniela Teixeira em 29 de agosto. Ela terá de ser sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), mas o relator ainda não foi escolhido. Depois terá de ter o nome aprovado no plenário do Senado, com no mínimo 41 votos favoráveis.