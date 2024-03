Decreto que destina imóveis da União para moradia pode estimular invasões, diz oposição

O Programa de Democratização de Imóveis da União foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, 26. A previsão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos é que 1.000 imóveis da União tenham destino definido até 2026. O fluxo de identificação de potenciais cessões e vendas será feito a partir dos escritórios estaduais da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com informações de Estados e municípios sobre áreas que podem ser enquadradas no programa.

O governo informa que a prioridade na cessão será de áreas e prédios urbanos, que ou estejam vazios ou tenham sido alvo de invasões. A ideia é incluir esses empreendimentos no Minha Casa Minha Vida, reduzindo o valor individual do empreendimento, ou criar novas formas de ocupação que valorizem os bairros, como a implantação de escolas ou parques.