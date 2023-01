Defesa de Ibaneis diz estranhar busca uma semana após depoimento

O advogado de Ibaneis Rocha (MDB), Alberto Toron, disse ter sido pego de surpresa pela determinação de busca e apreensão na casa e no escritório do governador afastado, nesta sexta-feira, 20. Segundo Toron, causou estranhamento o fato de a ordem ter ocorrido dias após o depoimento de Ibaneis à Justiça, há uma semana.

A diligência foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“A busca e apreensão sempre representa uma surpresa. Agora, nós estranhamos que essa medida tenha sido determinada tanto tempo depois de ele ter sido ouvido… ele que havia se colocado à disposição. Mas, a defesa não se preocupa com a busca e apreensão”, declarou o advogado à Coluna.

Toron acrescentou que respeita a diligência e que vai aguardar o esclarecimento dos fatos após ter conhecimento do material apreendido. Ibaneis não estava nos endereços no momento da operação.

De acordo com pessoas próximas, Ibaneis não está em Brasília. Ele viajou ontem para o Piauí, onde tem uma fazenda.

A busca e apreensão no escritório de advocacia de Ibaneis gerou críticas entre seus aliados. O também advogado Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, disse que a ação “atinge por tabela todos os clientes, com a quebra de sigilo sagrado entre advogado e cliente”.

“Esta não é uma questão política, é de respeito aos direitos do advogado. É um atentado à estabilidade democrática. É assim que se instala as arbitrariedades e os abusos contra o Estado Democrático de Direito”, criticou Kakay.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no DF afirmou que acompanhou a operação para garantir que nenhuma prerrogativa fosse ferida.

O ex-secretário da Justiça do governo do DF, Anderson Torres, considerado um dos personagens centrais para as investigações, deve prestar depoimento na próxima segunda-feira.