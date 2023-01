A defesa do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB) tenta emplacar a versão de que não houve dolo do governador afastado e que ele foi enganado pelo secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. No MDB, o clima é que, caso não apareçam provas, o governador não merece ser expulso da sigla e pode tentar voltar ao cargo.

