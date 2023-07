Defesa de Mantovani diz que expulsão do PSD é decisão ‘esdrúxula’ de Kassab

Roberto Mantovani Filho, investigado pela suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes, foi expulso do PSD. A decisão do partido, presidido por Gilberto Kassab, já era esperada, como adiantou a Coluna, mas a defesa do empresário se diz surpresa e diz que o acusado está sendo julgado pela legenda antes da devida apuração dos fatos.

“Surpreendem atitudes precipitadas como essa, em que um homem com passado ilibado, com uma admirável história de vida, é ‘julgado’ por ato que nem mesmo foi apurado nas instâncias próprias. O tempo evidenciará o desacerto e a injustiça cometida com essa esdrúxula e equivocada decisão do PSD”, disse à Coluna o advogado Ralph Tórtima.

Expulsão de Mantovani do PSD já consta no TSE Foto: Registro de filiados do TSE

Mantovani prestou depoimento à PF nesta semana e admitiu ter ocorrido um “entrevero”, confusão envolvendo várias pessoas, envolvendo o filho de Alexandre de Moraes no aeroporto internacional de Roma. Ele nega que a discussão tenha ocorrido por ele ser filho do ministro, algo que ele alega não ter conhecimento no momento.

Procurada, a equipe de Gilberto Kassab, presidente do PSD, confirmou a expulsão de Mantovani, mas disse que não se manifestará. Mantovani foi expulso no dia 18 de julho, mas a baixa só entrou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira, 21.

Confusão com Moraes em Roma

Mantovani e o genro, o corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, são acusados de xingar Alexandre de Moraes e dar um tapa no rosto do filho do ministro. Ele tem 27 anos, é advogado e acompanhava na viagem à Itália.

Andreia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho são acusados de agredirem o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Foto: FOTO - Reprodução TV Globo

Mantovani se candidatou, em 2004, à prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Na época, ele era filiado ao PL, quando o partido não era aliado ao PT. Ele se filiou ao PSD em 2016.