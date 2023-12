Defesa prevê cenário sem risco de cheias na Amazônia no início de 2024

A seca deste ano na Amazônia foi tão intensa que os níveis dos rios provavelmente não subirão acima da média no primeiro trimestre de 2024. Com isso, é menor o risco de enchentes que é outro problema extremo vivido anualmente na região.

A conclusão faz parte do monitoramento feito pelo Ministério da Defesa, por meio de um sistema que previu a estiagem severa na região neste ano. A Coluna teve acesso com exclusividade as primeiras conclusões.

Seca no Rio Negro, no Amazonas. Foto: AP Photo/Edmar Barros

“Em razão da seca deste ano, os níveis dos rios provavelmente não subirão acima da média no início de 2024. Por meio da ferramenta, é possível fazer previsão de inundações, alagamentos e desmoronamentos, entre outros eventos hidrometeorológicos”, diz uma das comunicações internas no ministério.

O período de cheia, assim como o de seca, causa forte impacto na Amazônia, região onde habitam 30 milhões de brasileiros. Os impactos são mais nítidos em áreas como a economia, o meio ambiente, a navegação e a habitação.

No início de 2023, para se ter ideia, o nível dos rios ficou acima da normalidade em determinadas áreas, como nos Estados do Amazonas e no Acre, onde as cheias atingiram mais de 30 mil pessoas. Já no segundo semestre deste ano, essas duas unidades da federação foram severamente atingidas pela estiagem.

Nesta quarta, 13, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa, apresentará e fará análise do cenário atual e das projeções climáticas para o início de 2024 na região.