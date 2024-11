Para o promotor, o maior erro do delator foi acreditar que podia enganar todos e confiar demais na sua estratégia. “Vinícius não sSupôs que pudessem chegar até ele. E efetivamente foi o que aconteceu”, ressalta em entrevista à Coluna do Estadão. Marcio Christino diz que o empresário lançou mão de várias jogadas. Ao atuar na lavagem de dinheiro do PCC, desviou parte dos montantes para si mesmo - teria sumido com R$100 milhões, segundo a polícia. Depois foi acusado de mandar matar o traficante do qual teria pegado o dinheiro, Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta. Ao mesmo tempo, ele se envolve com a polícia, e acusa justamente os policiais que o identificaram como mandante desse homicídio. “Ou seja, ele vai manipulando e atuando em várias frentes. Por isso é um jogo, ele vai querendo ganhos em cada ação”, conclui.

Nesta entrevista, Christino se mostra otimista com a força-tarefa criada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para investigar o assassinato do delator. Na visão do especialista, os esforços para desvendar o crime estão apenas no começo. Ele também refuta comparações com a investigação da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), cujo caso foi federalizado, e diz haver instrumentos para resolver o caso de Gritzbach no Estado de São Paulo, já que ele tinha conexões com o crime organizado e deixou rastros.

Na avaliação do procurador, apesar do grave episódio de um assassinato à luz do dia em um movimentado aeroporto, e da expansão do crime organizado pelo País, não há risco de o PCC assumir o lugar do poder público no Brasil. “Há uma diferença muito grande com a Itália, por exemplo, porque a Cosa Nostra surgiu junto com o Estado italiano. A máfia italiana já existia quando Deodoro da Fonseca estava proclamando a República (no Brasil), o bizavô do Marcola (do PCC) nem tinha nascido e a máfia já matava”, avalia.

Mas Marcio Christino ressalta que é preciso reavaliar a forma de enfrentar o crime organizado no País e considera que o Brasil “tem um tratamento esquizofrênico em relação ao tráfico”. Sem entrar no mérito se o consumo de droga deve ser liberalizado ou não no País, ele defende a necessidade de reordenar a legislação. “Você permite que a pessoa tenha uma porção de droga, então tem que decidir quem poderá vender. Em todos os países no mundo onde se flexibilizou o uso da droga, sempre se fixou um organismo, uma loja, uma farmácia, uma empresa que vende. É preciso reordenar isso”, conclui.