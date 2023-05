Deltan será “garoto propaganda” e deve ganhar cargo no Podemos

Mesmo após a sua cassação, Deltan Dallagnol (Podemos-PR) já sinalizou a pessoas próximas que quer seguir na política. O Podemos ofereceu a ele a possibilidade de ocupar um cargo no partido para continuar atuando. A ideia é que, ainda que inelegível, ele ajude na campanha de novos quadros da legenda.

O deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), durante entrevista coletiva, um dia após a decisão do TSE. Foto: Wilton Junior/Estadão - 17/05/2023

Deltan também manifestou vontade de concorrer a cargos públicos em outras eleições. Mas, para isso terá que recuperar a elegibilidade.

Ainda há dúvidas sobre quais caminhos poderá seguir juridicamente para superar a decisão do Tribunal Superior Federal (TSE), que se guiou pela Lei da Ficha Limpa, e poder concorrer em outros pleitos.

Deltan tem se consultado com auxiliares em relação ao assunto e também sobre os recursos para tentar recuperar o mandato desta legislatura — o último caso é considerado quase impossível.

A presidente do Podemos, Renata Abreu, diz que Deltan é “um quadro partidário” e que ele terá apoio para o que quiser. “Deixá-lo inelegível por um processo que sequer existiu é muito fora da realidade do direito. Vamos lutar para garantir a elegibilidade pelo menos do Deltan.”