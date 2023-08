‘Demagogo, mentiroso’: Melchionna e ‘deputado príncipe’ batem boca na Câmara; veja vídeo

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) trocaram ofensas nesta quarta, 23, na reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O parlamentar, conhecido como “deputado príncipe”, acusou partidos de serem favoráveis ao narcotráfico. A parlamentar cobrou o nome das legendas que ele acusava e o chamou de “demagogo” e “mentiroso”. Arlindo Chinaglia (PT-SP) também entrou na confusão e chegou a chamar o adversário de “xarope” e “louco”, quando foi perguntado se seu partido apoiava o terrorismo.

A confusão aconteceu porque o PLP 258/2019, de autoria do parlamentar, chamado de “deputado príncipe” por causa da sua descendência da família imperial brasileira, foi rejeitado na comissão. O texto, que contava com parecer favorável do deputado Claudio Cajado (PP-BA), autorizava a custódia de presos estrangeiros pelas Forças Armadas do Brasil.

Melchionna esperou o fim da reunião para cobrar que Bragança desse nomes aos partidos que acusava de apoiar o narcotráfico, alegando que tratava-se de uma acusação grave e indicando que a fala poderia abrir espaço para representação no Conselho de Ética da Câmara.

Após o bate boca, Luiz Philippe deixou o plenário 3 da Câmara dos Deputados, sem nominar as legendas que acusou de apoiar o narcotráfico.